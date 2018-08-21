Эксперт рассказал, почему Трамп подписал рекордный оборонный бюджет

"Есть еще внутриполитический аспект. В Вашингтоне Трамп может опереться сейчас, пожалуй, только на военных. Остальной американский истеблишмент люто ненавидит Трампа: в госдепе , в других американских структурах, в разведывательном сообществе, безусловно, Трампа ненавидят", — сказал Батюк в ходе круглого стола в МИА «Россия сегодня».

Эксперт добавил, что Трамп вынужден удовлетворять запросы американских военных, так как за поддержку Пентагона надо платить.

"Пожалуй, здесь Трамп должен рассчитывать только на поддержку Пентагона, а за это надо платить. Отсюда стремление Трампа удовлетворить практически все запросы американских военных", — отметил Батюк.

Россией и Президент США Дональд Трамп подписал ранее оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год в объеме около 716 миллиардов долларов, что на 3% (20 миллиардов) больше, чем в бюджете-2018. В принятом законе США наряду с Ираном КНДР назвали Китай одним из своих противников, в том числе в киберсфере.

Согласно документу, Агентство противоракетной обороны США, входящее в систему министерства обороны , должно будет уже в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет.