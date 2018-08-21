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Эксперт рассказал, почему Трамп подписал рекордный оборонный бюджет
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Эксперт рассказал, почему Трамп подписал рекордный оборонный бюджет 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал крупнейший в истории оборонный бюджет страны, так как вынужден опираться практически только на поддержку Пентагона в своей политике, считает руководитель Центра региональных аспектов военной политики США ИСК РАН Владимир Батюк.
"Есть еще внутриполитический аспект. В Вашингтоне Трамп может опереться сейчас, пожалуй, только на военных. Остальной американский истеблишмент люто ненавидит Трампа: в госдепе, в других американских структурах, в разведывательном сообществе, безусловно, Трампа ненавидят", — сказал Батюк в ходе круглого стола в МИА «Россия сегодня».
Эксперт добавил, что Трамп вынужден удовлетворять запросы американских военных, так как за поддержку Пентагона надо платить.
"Пожалуй, здесь Трамп должен рассчитывать только на поддержку Пентагона, а за это надо платить. Отсюда стремление Трампа удовлетворить практически все запросы американских военных", — отметил Батюк.
Президент США Дональд Трамп подписал ранее оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год в объеме около 716 миллиардов долларов, что на 3% (20 миллиардов) больше, чем в бюджете-2018. В принятом законе США наряду с Ираном, Россией и КНДР назвали Китай одним из своих противников, в том числе в киберсфере.
Согласно документу, Агентство противоракетной обороны США, входящее в систему министерства обороны, должно будет уже в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет.
Сотни миллионов долларов планируется потратить на закупку новейшей бронетехники, а также модернизацию существующей. Планируется закупить большое количество новейших истребителей F-35, отдельно развивать направление беспилотной авиации, а также построить 13 кораблей, один авианосец класса Ford и новейшую стратегическую подлодку класса Columbia.
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