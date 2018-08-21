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Украина захотела американских катеров для усиления в Черном море
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Украина захотела американских катеров для усиления в Черном море 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый, передает РИА Новости.
«Мы работаем над тем, чтобы получить от США катера класса Island, которые усилят наши возможности в черноморском бассейне», — рассказал Чалый.
Он рассказал, что в настоящее время эксперты готовят необходимые соглашения. Также Чалый рассказал, что Украине необходимо развивать производство собственных катеров для обеспечения порядка в море.
В апреле президент Украины Петр Порошенко заявлял, что надеется, что его страна и США подпишут договор о поставке американских катеров.
Катера класса Island выпускались в США с 1985 по 1992 годы. Всего было выпущено 49 единиц. В 2002-2005 годах некоторые из них были неудачно модернизированы. Как правило, списанные со службы катера США передают своим союзникам. К примеру, в 2015 году три такие катера получили ВМС Пакистана, а в 2016 году два катера получило МВД Грузии.
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