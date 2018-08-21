Украина захотела американских катеров для усиления в Черном море

«Мы работаем над тем, чтобы получить от США катера класса Island, которые усилят наши возможности в черноморском бассейне», — рассказал Чалый.

Он рассказал, что в настоящее время эксперты готовят необходимые соглашения. Также Чалый рассказал, что Украине необходимо развивать производство собственных катеров для обеспечения порядка в море.

В апреле президент Украины Петр Порошенко заявлял, что надеется, что его страна и США подпишут договор о поставке американских катеров.