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В Москве ответили на заявление Болтона, что Россия «завязла» в Сирии
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В Москве ответили на заявление Болтона, что Россия «завязла» в Сирии
РИА Новости
1 час назад
Комментарии
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК В
МОСКВЕ
О СЛОВАХ БОЛТОНА, ЧТО
РФ
ЗАВЯЗЛА В
СИРИИ
: ЭТО
США
ЗАВЯЗЛИ — В
ИРАКЕ
И
АФГАНИСТАНЕ
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