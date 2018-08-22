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В Москве ответили на заявление Болтона, что Россия «завязла» в Сирии
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Стюардессы в ужасе спрятались при пожаре в Ту-204
Стюардессы в ужасе спрятались при пожаре в Ту-204

В Москве ответили на заявление Болтона, что Россия «завязла» в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК В МОСКВЕ О СЛОВАХ БОЛТОНА, ЧТО РФ ЗАВЯЗЛА В СИРИИ: ЭТО США ЗАВЯЗЛИ — В ИРАКЕ И АФГАНИСТАНЕ
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