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В Чечню из Сирии вернулись 200 военных полицейских
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В Чечню из Сирии вернулись 200 военных полицейских
РИА Новости
18 минут назад
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Фото:
РИА Новости
РИА НОВОСТИ
. ДВЕСТИ ВОЕННЫХ ПОЛИЦЕЙСКИХ ВЕРНУЛИСЬ В
ЧЕЧНЮ
ИЗ
СИРИИ
—
МИНОБОРОНЫ РФ
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Читать ещё •••
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