Действующий глава Мадагаскара объявил о готовности участвовать в президентских выборах в ноябре

Порт-Луи , 18 августа / Синьхуа / — По поступившей из Антананариву информации, президент Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина в пятницу объявил, что примет участие в выборах главы государства, намеченных на ноябрь нынешнего года.

"Я готов продолжать мою работу и решил стать кандидатом на пост президента", — заявил он на митинге сторонников своей партии.

В начале мая 73 парламентария потребовали освободить Э. Радзаунаримампианину от должности президента. Верховный конституционный суд 25 мая постановил, что глава государства должен немедленно распустить правительство и выдвинуть нового кандидата на пост премьер-министра. 6 июня Кристиан Нтсай был приведен к присяге и стал новым главой кабинета, который 29 июня объявил о проведении президентских выборов 7 ноября. —0—

Э. Радзаунаримампианина родился в 1958 году. В декабре 2013 года он одержал победу во втором туре президентских выборов. —0— чжан / Олег