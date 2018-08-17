СМИ: В США обеспокоены возможным решением Трампа заменить военных в Афганистане на ЧВК

Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в администрации США.

По данным телеканала, предложение Принса может ускорить возможное решение Трампа о полном выводе военного контингента из Афганистана, заменив военнослужащих на частных военных.

При этом сам Принс отметил, что не общался с Трампом напрямую о переменах стратегии в Афганистане.