СМИ: В США обеспокоены возможным решением Трампа заменить военных в Афганистане на ЧВК 

Президент США Дональд Трамп вызывает тревогу в кругах военных чиновников совета безопасности своим интересом к предложению основателя частной военной компании Academi (Blackwater) Эрика Принса, который может «приватизировать» войну в Афганистане.
Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в администрации США.
По данным телеканала, предложение Принса может ускорить возможное решение Трампа о полном выводе военного контингента из Афганистана, заменив военнослужащих на частных военных.
При этом сам Принс отметил, что не общался с Трампом напрямую о переменах стратегии в Афганистане.