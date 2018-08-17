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СМИ: В США обеспокоены возможным решением Трампа заменить военных в Афганистане на ЧВК
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СМИ: В США обеспокоены возможным решением Трампа заменить военных в Афганистане на ЧВК 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Президент США Дональд Трамп вызывает тревогу в кругах военных чиновников совета безопасности своим интересом к предложению основателя частной военной компании Academi (Blackwater) Эрика Принса, который может «приватизировать» войну в Афганистане.
Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в администрации США.
По данным телеканала, предложение Принса может ускорить возможное решение Трампа о полном выводе военного контингента из Афганистана, заменив военнослужащих на частных военных.
При этом сам Принс отметил, что не общался с Трампом напрямую о переменах стратегии в Афганистане.
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