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Госдеп: США и РФ поддерживают контакты по Сирии на политическом уровне и на уровне ВС
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Госдеп: США и РФ поддерживают контакты по Сирии на политическом уровне и на уровне ВС 

ТАСС 53 минуты назад
ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты взаимодействуют с Россией по ситуации в Сирии на политическом уровне, а также на уровне представителей Вооруженных сил двух стран. Об этом заявил в пятницу исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд во время брифинга для журналистов.
"США и Вооруженные силы США имеют широкие контакты на высоком уровне с российскими коллегами как на политическом уровне — с Кремлем и МИДом — так и на уровне военных. Последние происходят в том числе на уровне председателя Комитета начальников штабов [КНШ] ВС США генерала Джозефа Данфорда и главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Эти контакты затрагивают как политическую ситуацию и необходимость мобилизации женевского процесса, так и вопросы предотвращения конфликтов и в целом боевые действия
", — сказал он.
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