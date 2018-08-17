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В США рассказали, как долго планируют сохранять присутствие в Сирии
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В США рассказали, как долго планируют сохранять присутствие в Сирии 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: RT на русском
ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп четко дал понять российскому лидеру Владимиру Путину, что США останутся в Сирии до окончательной победы над ИГ*, заявил и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд.
"Что касается более широких вопросов о сохраняющемся присутствии США в Сирии, мы там для победы, окончательной победы над ИГ*. И этот посыл президент передал президенту Путину", — сказал он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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