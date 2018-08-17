В США рассказали, как долго планируют сохранять присутствие в Сирии

"Что касается более широких вопросов о сохраняющемся присутствии США в Сирии, мы там для победы, окончательной победы над ИГ*. И этот посыл президент передал президенту Путину", — сказал он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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