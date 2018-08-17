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В США создадут должность Представителя госсекретаря по сирийскому диалогу
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В США создадут должность Представителя госсекретаря по сирийскому диалогу 

РИА Новости 1 час назад
США СОЗДАЮТ ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГОССЕКРЕТАРЯ ПО СИРИЙСКОМУ ДИАЛОГУ, КОТОРЫЙ БУДЕТ РАБОТАТЬ НАД ВСЕМИ АСПЕКТАМИ КОНФЛИКТА В СИРИИ — ГОСДЕП
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