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В США создадут должность Представителя госсекретаря по сирийскому диалогу
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В США создадут должность Представителя госсекретаря по сирийскому диалогу
РИА Новости
1 час назад
Комментарии
США
СОЗДАЮТ ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГОССЕКРЕТАРЯ ПО СИРИЙСКОМУ ДИАЛОГУ, КОТОРЫЙ БУДЕТ РАБОТАТЬ НАД ВСЕМИ АСПЕКТАМИ КОНФЛИКТА В
СИРИИ
—
ГОСДЕП
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