AP: США сократят программы помощи Сирии

Отмечается, что около $200 млн, которые планировали выделить для Сирии, направят на финансовую помощь другим районам. При этом финансовая поддержка Сирии все же будет выделена — около $300 млн на это потратят другие страны коалиции по борьбе с терроризмом, возглавляемой США.

Также источники подчеркнули, что сокращение программы финансирования направлено на вывод США из сирийского конфликта.