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AP: США сократят программы помощи Сирии
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AP: США сократят программы помощи Сирии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Ali Hashisho/Reuters
США отменяют программы финансовой помощи, направленные на стабилизацию обстановки в Сирии, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Отмечается, что около $200 млн, которые планировали выделить для Сирии, направят на финансовую помощь другим районам. При этом финансовая поддержка Сирии все же будет выделена — около $300 млн на это потратят другие страны коалиции по борьбе с терроризмом, возглавляемой США.
Также источники подчеркнули, что сокращение программы финансирования направлено на вывод США из сирийского конфликта.
Ранее в Госдепе США прокомментировали предстоящий саммит по Сирии.
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