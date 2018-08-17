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Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Сирии
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Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Сирии 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в Сирии.
«Особое внимание было уделено обсуждению вопросов скорейшего урегулирования гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе возвращение беженцев», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.
Также во время переговоров «были затронуты вопросы двустороннего взаимодействия оборонных ведомств России и Турции».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прорабатывается встреча лидеров Турции, России и Ирана по ситуации в Сирии в начале сентября.
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