Киев заявил о готовности использовать «Джавелины»

Украинские военные прошли обучение на американских ракетных комплексах «Джавелин» (Javelin) и готовы их использовать, заявил начальник генштаба страны Виктор Муженко

Муженко заявил, что «подразделение, у которого на вооружении „Джавелин“, прошло обучение и готово к использованию этого оружия, передает РИА „Новости“

Ранее сообщалось, что США выделили средства на производство „Джавелинов“ для нескольких стран, в том числе для Украины

Напомним, Вашингтон поставил Киеву это вооружение в апреле. В мае стало известно, что ВСУ не могут использовать „Джавелины“ на линии соприкосновения в Донбассе, так как на это наложен запрет.