Киев заявил о готовности использовать «Джавелины» 

Украинские военные прошли обучение на американских ракетных комплексах «Джавелин» (Javelin) и готовы их использовать, заявил начальник генштаба страны Виктор Муженко.
Муженко заявил, что «подразделение, у которого на вооружении „Джавелин“, прошло обучение и готово к использованию этого оружия, передает РИА „Новости“.
Ранее сообщалось, что США выделили средства на производство „Джавелинов“ для нескольких стран, в том числе для Украины.
Напомним, Вашингтон поставил Киеву это вооружение в апреле. В мае стало известно, что ВСУ не могут использовать „Джавелины“ на линии соприкосновения в Донбассе, так как на это наложен запрет.
Также в мае в Грузии состоялась первая публичная демонстрация поставленных американцами „Джавелинов“. В июне госдеп США сообщил, что будет увеличивать поставки оружия Киеву и Тбилиси.