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Болтон в Киеве встретится с Порошенко и Гройсманом
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Болтон в Киеве встретится с Порошенко и Гройсманом 

RT на русском 6 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планирует в ходе визита на Украину встретиться с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на посла Украины в США Валерия Чалого.
«Будут содержательные встречи с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел, министром обороны», — уточнил Чалый.
Ранее сообщалось, что Порошенко примет военный парад в Киеве в День независимости Украины.
Также стало известно, что представитель президента США Дональда Трампа приедет на военный парад в Киеве по случаю Дня независимости Украины.
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