Посольство напомнило о годовщине «кровавой» интервенции США в Россию

Российское посольство в США опубликовало в своем аккаунте в фейсбуке пост, в котором напомнило о 100-летней годовщине военного вмешательства Соединенных Штатов в Гражданскую войну в России

"В 1918-м, сто лет назад, солдаты США высадились во Владивостоке и начали кровавую американскую интервенцию в [годы] горькой Гражданской войны", — говорится в сообщении посольства.

Также российская дипмиссия сопроводила пост хэштегами #МыПомним и #НикогдаНеЗабудем и отметила, что в партизанской войне умерло около 200 американских солдат.

Иностранная военная интервенция в России проходила в России с 1918 по 1921 годы. В ней принимали участие 14 государств, включая США.

Ранее посольство России пошутило над созданием космических войск США.