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Россия обвинила британские СМИ в новой спекуляции
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Посольство России раскритиковало британские СМИ за спекуляции вокруг Арктики 

RT на русском 1 час назад
Британские СМИ продвигают идею милитаризации Арктики, что идёт вразрез с международными нормами. Об этом заявили в пресс-службе посольства России в Великобритании.
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Как напомнили дипломаты, ряд британских СМИ опубликовал выдержки из доклада оборонного комитета Палаты общин «По тонкому льду: британская оборона в Арктике».
По мнению посольства, выводы доклада подаются как подтверждение существования «серьёзной угрозы Великобритании со стороны России на арктическом фланге», чем авторы обусловливают необходимость наращивания возможностей британской армии.
«Подобные заходы в британской прессе представляют собой уже не первую попытку под мнимыми предлогами продвигать идею милитаризации Арктики. Это противоречит существующим международным нормам и подрывает колоссальную работу, проделанную в рамках Арктического совета, в котором Великобритания является наблюдателем», — говорится в заявлении.
Отмечается, что российская сторона рассматривает данный регион «как пространство для конструктивного диалога и равноправного взаимодействия в интересах всех государств».
«Такого же мнения придерживаются и наши соседи по Арктике. В Арктическом регионе нет и не должно быть потенциала для конфликтов. Мы всегда были и остаёмся открытыми для сотрудничества на благо процветания и эффективного развития региона», — подчеркнули в посольстве.
Российские дипломаты призвали британские СМИ увидеть «внушительные торгово-экономические и инфраструктурные перспективы взаимодействия в Арктике», а также перестать «безответственно подпевать тем, кому не терпится бряцать оружием и в этой части земного шара».
В середине мая в США отметили, что Арктический регион может превратиться в зону «военной напряжённости и конкуренции» из-за сложившихся отношений российской и американской сторон.
RT на русском: последние новости
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