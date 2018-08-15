Россия обвинила британские СМИ в новой спекуляции

Посольство России раскритиковало британские СМИ за спекуляции вокруг Арктики

Великобритании. Британские СМИ продвигают идею милитаризации Арктики, что идёт вразрез с международными нормами. Об этом заявили в пресс-службе посольства России

Как напомнили дипломаты, ряд британских СМИ опубликовал выдержки из доклада оборонного комитета Палаты общин «По тонкому льду: британская оборона в Арктике».

По мнению посольства, выводы доклада подаются как подтверждение существования «серьёзной угрозы Великобритании со стороны России на арктическом фланге», чем авторы обусловливают необходимость наращивания возможностей британской армии.

«Подобные заходы в британской прессе представляют собой уже не первую попытку под мнимыми предлогами продвигать идею милитаризации Арктики. Это противоречит существующим международным нормам и подрывает колоссальную работу, проделанную в рамках Арктического совета, в котором Великобритания является наблюдателем», — говорится в заявлении.

Отмечается, что российская сторона рассматривает данный регион «как пространство для конструктивного диалога и равноправного взаимодействия в интересах всех государств».

«Такого же мнения придерживаются и наши соседи по Арктике. В Арктическом регионе нет и не должно быть потенциала для конфликтов. Мы всегда были и остаёмся открытыми для сотрудничества на благо процветания и эффективного развития региона», — подчеркнули в посольстве.

Российские дипломаты призвали британские СМИ увидеть «внушительные торгово-экономические и инфраструктурные перспективы взаимодействия в Арктике», а также перестать «безответственно подпевать тем, кому не терпится бряцать оружием и в этой части земного шара».