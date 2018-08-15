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Эскин: В Израиле обеспокоены творящимся на Украине
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Эскин: В Израиле обеспокоены творящимся на Украине 

Украина.ру 3 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.
«Несколько тысяч граждан Украины, которые въехали на территорию Израиля, остались здесь как нелегалы. Их число растет, на Украине действует несколько фирм, которые предлагают людям работу в Израиле без оформления. Они пытаются завозить сюда людей. Естественно, что Израиль действует сообразно своим законам», — указал Эскин.
Он также рассказал, что похожая ситуация и с Грузией, у которой с Израилем хорошие отношения.
Эксин также рассказал, что в Израиле обеспокоены восхвалением нацистских сообщников на Украине, руководство страны делало уже ряд заявлений по этому поводу.
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