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На Украине призвали порвать все отношения с РФ
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Украинский генерал призвал порвать все отношения с Россией 

РИА Новости 1 час назад
Бывший руководитель главного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что Украине нужно полностью перекрыть границу с Россией.
"Если мы будем закрывать железнодорожное сообщение — давайте закрывать все. Давайте вообще отменим все отношения, любые переходы границы с РФ. Оно так и должно быть, если у нас война", — приводит слова Вовка портал "Обозреватель".
Генерал также призвал прекратить финансовые отношения с Россией и заблокировать торговлю. Украинские власти, по его словам, должны проработать вопрос запрета отношений и действовать "прямо и однозначно".
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что в настоящее время рассматривается вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией. При этом в государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") сообщали, что самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав Киев — Москва.
Глава Минтранса России Евгений Дитрих сообщил, что ведомство разработало меры в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения. При этом он выразил мнение, что после введения таких мер как россияне, так и украинцы не смогут пользоваться транспортными услугами.
Между Россией и Украиной в данный момент нет прямых поездов российского формирования. ФПК после событий весны 2014 года была вынуждена постепенно сокращать число поездов собственного формирования на украинских маршрутах. По территории Украины проходит лишь один транзитный поезд ФПК Москва — Кишинев — Москва с остановкой. Остальные поезда, соединяющие Россию и Украину, принадлежат "Украинским железным дорогам" и железнодорожным администрациям стран СНГ.
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Комментарии27  Ещё 1 источник 
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