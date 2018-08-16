На Украине призвали порвать все отношения с РФ

Украинский генерал призвал порвать все отношения с Россией

Бывший руководитель главного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что Украине нужно полностью перекрыть границу с Россией

"Если мы будем закрывать железнодорожное сообщение — давайте закрывать все. Давайте вообще отменим все отношения, любые переходы границы с РФ. Оно так и должно быть, если у нас война", — приводит слова Вовка портал "Обозреватель".

Генерал также призвал прекратить финансовые отношения с Россией и заблокировать торговлю. Украинские власти, по его словам, должны проработать вопрос запрета отношений и действовать "прямо и однозначно".

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что в настоящее время рассматривается вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией. При этом в государственной администрации железнодорожного транспорта ( "Укрзализныця" ) сообщали, что самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав Киев — Москва

Глава Минтранса России Евгений Дитрих сообщил, что ведомство разработало меры в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения. При этом он выразил мнение, что после введения таких мер как россияне, так и украинцы не смогут пользоваться транспортными услугами.