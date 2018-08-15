Ещё
Бывший министр обороны Украины рассказал, когда Киев начал готовиться к войне с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший министр обороны Украины рассказал, когда Киев начал готовиться к войне с Россией 

Свободная пресса 1 час назад
Бывший министр обороны Украины Анатлоий Гриценко, рассказал, что Киев начал осуществлять подготовку к военному противостоянию с Россией, когда президентом страны стал Виктор Ющенко.
По словам Гриценко, с 2005 года его ведомство несколько лет активно перебрасывало тяжёлые вооружения к границе с Россией, в том числе, в Донбасс были перемещены комплексы ПВО, а город Сумы — системы залпового огня, пишут Argumenti.ru.
Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призвал готовиться к войне с Россией, которая, как он считает, может начаться в любой момент.
Новости Украины: Ющенко призвал власти Украины порвать торговые связи с Россией
Новости по теме: Шойгу оценил возможность российско-украинской войны
Свободная пресса: последние новости
Украинские силовики обстреляли территорию ЛНР Саакашвили предрёк Украине хаос, беспорядки и развал страны В США посчитали поведение российского спутника-инспектора "ненорамальным"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Крымского моста появилась новая проблема236
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения47
В США насторожились из-за ненормального российского спутника112
Захарова констатировала провал США
Мария Шукшина чудом избежала смерти2
Видео
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
07:58
До конца света остались сутки
Общество
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
07:19
У Крымского моста появилась новая проблема
Общество
03:26
Названа причина смерти Успенского
Общество
02:44
В московском метро произошел сбой
Происшествия Новости Москвы
01:31
Захарова констатировала провал США
Политика
01:15
«Новый» украинский танк стреляет тушенкой?
Оружие Армия
05:51
Следователь назвал причастных к убийству Листьева
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение