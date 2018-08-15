Бывший министр обороны Украины рассказал, когда Киев начал готовиться к войне с Россией 

Бывший министр обороны Украины Анатлоий Гриценко, рассказал, что Киев начал осуществлять подготовку к военному противостоянию с Россией, когда президентом страны стал Виктор Ющенко.
По словам Гриценко, с 2005 года его ведомство несколько лет активно перебрасывало тяжёлые вооружения к границе с Россией, в том числе, в Донбасс были перемещены комплексы ПВО, а город Сумы — системы залпового огня, пишут Argumenti.ru.
Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призвал готовиться к войне с Россией, которая, как он считает, может начаться в любой момент.
Новости Украины: Ющенко призвал власти Украины порвать торговые связи с Россией
Новости по теме: Шойгу оценил возможность российско-украинской войны