Ещё
У Порошенко просят больше кораблей НАТО в Черном море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У Порошенко просят больше кораблей НАТО в Черном море 

РИА Новости Крым 38 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. На сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция с требованием расширить присутствие кораблей НАТО в Черном море.
"Верховной Раде, президенту Украины обратиться с заявлением в НАТО с просьбой обеспечить постоянное дежурство кораблей НАТО в Черном море рядом с Одессой для удержания российской агрессии", — заявил автор петиции.
На данный момент такое предложение поддержали всего три человека.
Украинцы часто создают на сайте интернет-представительства петиции со странными идеями. Так, ранее от президента Украины Петра Порошенко требовали закрыть для российских кораблей Босфор и Дарданеллы, аргументировав эту необходимость якобы блокировкой для украинских моряков Керченского пролива. Кроме того, украинцы просили у своего президента дирижабли, заводы Tesla, переименовать Крым, предоставить гражданские права моржам и многое другое.
РИА Новости Крым: последние новости
Сенатор назвал выдумкой слова Вайкуле о Крыме "Донести правду": глава японской делегации рассказал о цели визита в Крым Неадекватные действия: Ющенко рассказал, что мешает Киеву "победить Россию"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США устроили провокацию у Крымского моста752
Сын Хачатуряна рассказал правду об отце121
Британию напугал ролик Минобороны РФ185
США заморозили договор с РФ по открытому небу55
«Вы уже рабы, победа вам не нужна»
Видео
03:59
Трое россиян погибли в ЧП с Ми-8
Происшествия Катастрофы
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
01:10
Кому Петросян устраивает «смехопанораму» в спальне
Шоу-бизнес
01:00
Поклонская вышла замуж в Крыму
Общество
00:25
Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме
Шоу-бизнес
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире Другое
11:35
Кто станет следующим президентом Украины
Украина В мире
00:58
В Киеве пожалели, что не напали на Крым раньше
Украина В мире
00:25
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Шоу-бизнес
01:00
Раздел Каспия назвали триумфом Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение