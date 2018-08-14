У Порошенко просят больше кораблей НАТО в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ , 14 июл — РИА Новости Крым . На сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция с требованием расширить присутствие кораблей НАТО в Черном море. Верховной Раде , президенту Украины обратиться с заявлением в НАТО с просьбой обеспечить постоянное дежурство кораблей НАТО в Черном море рядом с Одессой для удержания российской агрессии", — заявил автор петиции. На данный момент такое предложение поддержали всего три человека. Украинцы часто создают на сайте интернет-представительства петиции со странными идеями. Так, ранее от президента Украины Петра Порошенко требовали закрыть для российских кораблей Босфор и Дарданеллы, аргументировав эту необходимость якобы блокировкой для украинских моряков Керченского пролива. Кроме того, украинцы просили у своего президента дирижабли, заводы Tesla, переименовать Крым, предоставить гражданские права моржам и многое другое.