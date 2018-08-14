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Конгресс США решил увеличить масштаб учений с Украиной и Грузией в Черном море
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Конгресс США решил увеличить масштаб учений с Украиной и Грузией в Черном море 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Конгресс США в законе имени сенатора Джона Маккейна о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год обязал главу Пентагона, госсекретаря США и главкома силами НАТО в Европе рассмотреть возможность увеличения частоты и масштаба совместных с Украиной и Грузией военных учений в Черном море.
По версии американских законодателей, наращивание военной активности в Черном море делается с целью «противодействия влиянию России в регионе», передает ТАСС.
Кроме того, главу Пентагона, госсекретаря США и главкома силами НАТО в Европе обязатели также разработать и осуществить стратегию по оказанию поддержки союзникам и партнерам Соединенных Штатов в Европе, якобы «находящимся под угрозой российской агрессии».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о росте присутствия ВМС США в Черном море.
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