Конгресс США решил увеличить масштаб учений с Украиной и Грузией в Черном море

По версии американских законодателей, наращивание военной активности в Черном море делается с целью «противодействия влиянию России в регионе», передает ТАСС

Кроме того, главу Пентагона, госсекретаря США и главкома силами НАТО в Европе обязатели также разработать и осуществить стратегию по оказанию поддержки союзникам и партнерам Соединенных Штатов в Европе, якобы «находящимся под угрозой российской агрессии».