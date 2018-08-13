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Президент Армении назначил нового постреда страны в ООН
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Президент Армении назначил нового постреда страны в ООН 

РИА Новости 10 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ЕРЕВАН, 13 авг — РИА Новости. Президент Армении Армен Саргсян назначил в понедельник Мгера Маргаряна постпредом республики в Организации Объединенных Наций (ООН), сообщили в пресс-службе главы государства.
"Назначить Мгера Маргаряна постоянным представителем Армении в ООН (резиденция в Нью-Йорке)", — говорится в указе, размещенном на сайте президента.
Ранее Маргарян работал в постпредстве Армении в ООН, до этого он возглавлял департамент европейских стран МИД. Должность постоянного представителя страны в Организации Объединенных Наций в 2014-2018 годах занимал нынешний глава внешнеполитического ведомства Зограб Мнацаканян.
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