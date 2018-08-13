Саакашвили предрёк Украине хаос, беспорядки и развал страны

Бывший мэр Одесской области Михаил Саакашвили в интервью изданию «Страна» предположил, что действующего президента Украины Петра Порошенко не получится отстранить от власти путём выборов, поскольку он будет отчаянно манипулировать результатами народного волеизъявления.

«Порошенко в любом случае будет манипулировать, и без серьезной мирной мобилизации улицы и фундаментальных изменений Украина может просто распасться. И если кто-то в оппозиции думает, что договорится и просто поменяют Порошенко, а все остальное будет как всегда, — очень сильно ошибаются. Лидеры оппозиции считают, что будут обычные выборы с некоторыми манипуляциями. Нет. Будут сплошные манипуляции под видом выборов, и все закончится взрывом», — сказал он.

При этом Саакашвили убеждён, что после выборов на Украине начнутся хаос и беспорядки, которые в конечном итоге приведут к развалу страны.

Ранее Порошенко сообщил, что дал поручение Совету национальной безопасности и обороны провести заседание, на котором будут рассмотрены варианты противодействия вмешательству в выборы.

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