Ещё
Саакашвили предрёк Украине хаос, беспорядки и развал страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саакашвили предрёк Украине хаос, беспорядки и развал страны 

Свободная пресса 48 минут назад
Бывший мэр Одесской области Михаил Саакашвили в интервью изданию «Страна» предположил, что действующего президента Украины Петра Порошенко не получится отстранить от власти путём выборов, поскольку он будет отчаянно манипулировать результатами народного волеизъявления.
«Порошенко в любом случае будет манипулировать, и без серьезной мирной мобилизации улицы и фундаментальных изменений Украина может просто распасться. И если кто-то в оппозиции думает, что договорится и просто поменяют Порошенко, а все остальное будет как всегда, — очень сильно ошибаются. Лидеры оппозиции считают, что будут обычные выборы с некоторыми манипуляциями. Нет. Будут сплошные манипуляции под видом выборов, и все закончится взрывом», — сказал он.
При этом Саакашвили убеждён, что после выборов на Украине начнутся хаос и беспорядки, которые в конечном итоге приведут к развалу страны.
Ранее Порошенко сообщил, что дал поручение Совету национальной безопасности и обороны провести заседание, на котором будут рассмотрены варианты противодействия вмешательству в выборы.
Новости Украины: Саакашвили назвал Порошенко «мелким барыгой»
Свободная пресса: последние новости
Украинские силовики обстреляли территорию ЛНР Трамп заявил, что никому не позволит вести бизнес с Ираном и США одновременно Трамп обвинил Клинтон и демократов в «сговоре с Россией»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме127
Поклонская вышла замуж в Крыму213
Украину призвали готовиться к бомбардировкам99
«А Крым не наш, а Крым не наш»203
Скончался знаменитый участник «Что? Где? Когда?»22
Видео
03:59
Трое россиян погибли в ЧП с Ми-8
Происшествия
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
01:00
Поклонская вышла замуж в Крыму
Общество
00:25
Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме
Шоу-бизнес
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире Ближний Восток
11:35
Кто станет следующим президентом Украины
Украина В мире
00:58
В Киеве пожалели, что не напали на Крым раньше
Украина В мире
00:25
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Шоу-бизнес
01:00
Раздел Каспия назвали триумфом Путина
Политика
04:17
Выпивший Агутин опозорился на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение