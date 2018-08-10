Посольство России «потроллило» США за новый вид войск

Российское посольство в США в соцсетях посмеялось над космическими силами, которые решил создать американский президент Дональд Трамп

«Доброе утро, Космические войска!» — написало посольство в Twitter. Дипломаты разместили эмблему Космических войск России и ссылку, ведущую на сайт Минобороны, где рассказывается о ВКС России. Судя по всему, в посольстве решили указать Трампу, что в России такие войска уже давно существуют.

Космические войска России как отдельный род войск появились в Вооруженных силах страны в 2001 году. С 1 декабря 2011 года были преобразованы в Войска воздушно-космической обороны. В 2015 году Космические войска стали родом войск в составе ВКС России.

Ранее американцы в соцсетях высмеяли голосование по выбору эмблемы для новых космических войск США, устроенное Белым домом.