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Силовики 45 раз за сутки нарушили перемирие
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Силовики 45 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики 45 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, сообщил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"За неделю зафиксировано 45 нарушений режима прекращения огня. По районам 19 населенных пунктов республики противник выпустил 100 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, произвел 206 выстрелов из вооружения БМП, а также активно применял различные виды гранатометов и стрелкового оружия", — сказал Басурин.
Он отметил, что в результате обстрелов повреждено 18 строений в Горловке, Донецке и селе Коминтерново на юге ДНР.
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