От украинских властей потребовали внимания к Донбассу

Кучма призвал украинские власти уделять больше внимания Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма призвал украинские власти уделять больше внимания социальным аспектам жизни в Донбассе.

«Украинцы настроены защищать Донбасс до последнего, но власти необходимо уделять внимание этому региону», — цитирует Интерфакс-Украина Кучму.

Он также считает, что порядок пунктов в Минских соглашениях не отвечает реальному порядку действий, которые необходимо сделать.