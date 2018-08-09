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Пенс обвинил Россию и Китай в милитаризации космоса
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Пенс обвинил Россию и Китай в милитаризации космоса 

РИА Новости 42 минуты назад
ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Россия и Китай наращивают военные возможности в космосе, превратив космическое пространство в театр военных действий, США не уступит им, заявил в четверг, выступая в Пентагоне вице-президент США Майк Пенс.
"То, что когда-то было мирным и не заселенным, теперь многолюдно и враждебно", — заявил вице-президент США. По его словам, «сегодня другие страны как никогда раньше пытаются нарушить базирующиеся в космосе американские системы и подорвать лидерство США в космосе».
"Россия и Китай проводят крайне сложные испытания на орбите, которые могут позволить им перемещать их спутники на близкое расстояние к нашим, что создает новую угрозу нашим космическим системам… Их действия ясно свидетельствуют о том, что наши противники уже превратили космос в место военных действий, и США не испугается этой угрозы", — заявил Пенс.
"Под руководством президента Трампа мы будем защищать нашу страну и строить мирное будущее как на Земле, так и в космосе", — сказал вице-президент США, подчеркнув, что «история доказывает, что мир приходит через силу».
Ранее президент США Дональд Трамп поставил задачу выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в данной области. По словам главы Белого дома, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены «плестись» за Россией и Китаем. Министерство обороны США в четверг обнародует проект доклада по формированию ВКС США, провцесс формирования, как сообщил Пенс, должен быть завершен к 2020 году.
В настоящее время ни одна страна не имеет оружия в космосе, хотя, согласно международным соглашениям, запрет на размещение касается только оружия массового уничтожения.
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