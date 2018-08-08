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Пентагон поддержал решение Трампа о создании космических войск
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Пентагон поддержал решение Трампа о создании космических войск 

Российская Газета 31 минуту назад
Решение президента США Дональда Трампа о создании космических войск получило поддержку Пентагона, и уже на этой неделе это предложение будет направлено в конгресс. По замыслу инициаторов, создание космических войск станет первым шагом «к созданию определенного космического боевого командования, которое будет находиться под стратегическим командованием министарства обороны США», передает "Газета.ру".
Ожидается, что 9 августа с речью о новых космических силах Соединенных Штатов выступит вице-президент США Майк Пенс.
Отмечается, что сейчас собственное космическое боевое командование есть только у ВВС США, но Дональд Трамп предложил создать «новую отдельную ветвь в вооруженных силах для защиты космического пространства».
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