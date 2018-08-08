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Госдеп: Россия должна вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
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Госдеп: Россия должна вывести войска из Абхазии и Южной Осетии 

RT на русском 37 минут назад
США призывают Россию отвести войска из Абхазии и Южной Осетии на позиции, занимаемые до событий 2008 года. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.
RT на русском: последние новости
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