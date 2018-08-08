В Киеве рассказали о поставках оружия Грузии в 2008 году

«У Украины были всегда традиционно сильны позиции отношений с Грузией, и помощь, которую Украина предоставила техникой, дала возможность сделать цену этой агрессии слишком высокой для России», — поведал он.

По его словам, переданное Киевом Тбилиси оружие, включая средства противовоздушной обороны, «сработало». Также в Киеве увидели, «насколько велика сила российской армии, когда они берут большой численностью, как всегда».

О поставках украинского оружия Грузии в 2016 году рассказывал и Михаил Саакашвили , руководивший страной в 2008 году. «На Украине мы готовили своих военных специалистов, Украина нам предоставила [системы] ПВО, которые были критически важными в первые дни вторжения», — говорил он два года назад.

Именно благодаря этим поставкам, по словам Саакашвили, российским военным не удалось получить преимущество в первые дни конфликта. «Украина нам дала системы „Бук“ и „Оса“ и несколько боевых комплектов к каждой системе. Благодаря им мы сбили 12 российских бомбардировщиков, включая стратегический бомбардировщик Ту-22, который никто до этого не сбивал», — рассказывал экс-президент Грузии.