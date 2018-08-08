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В Киеве рассказали о поставках оружия Грузии в 2008 году
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В Киеве рассказали о поставках оружия Грузии в 2008 году 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Украина во время пятидневной войны между Россией и Грузией в августе 2008 года передала Тбилиси зенитно-ракетные комплексы «Бук» и «Оса». Об этом «Радио Свобода» рассказал бывший министр обороны Украины Юрий Ехануров.
«У Украины были всегда традиционно сильны позиции отношений с Грузией, и помощь, которую Украина предоставила техникой, дала возможность сделать цену этой агрессии слишком высокой для России», — поведал он.
По его словам, переданное Киевом Тбилиси оружие, включая средства противовоздушной обороны, «сработало». Также в Киеве увидели, «насколько велика сила российской армии, когда они берут большой численностью, как всегда».
О поставках украинского оружия Грузии в 2016 году рассказывал и Михаил Саакашвили, руководивший страной в 2008 году. «На Украине мы готовили своих военных специалистов, Украина нам предоставила [системы] ПВО, которые были критически важными в первые дни вторжения», — говорил он два года назад.
Именно благодаря этим поставкам, по словам Саакашвили, российским военным не удалось получить преимущество в первые дни конфликта. «Украина нам дала системы „Бук“ и „Оса“ и несколько боевых комплектов к каждой системе. Благодаря им мы сбили 12 российских бомбардировщиков, включая стратегический бомбардировщик Ту-22, который никто до этого не сбивал», — рассказывал экс-президент Грузии.
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия направила войска в самопровозглашенную Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии.
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