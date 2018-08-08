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США призвали Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
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США призвали Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
Lenta.ru
36 минут назад
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Фото:
Lenta.ru
Вашингтон призвал
Москву
переместить войска из
Южной Осетии
и
Абхазии
на позиции до событий 2008 года. Об этом заявила на брифинге официальный представитель
Госдепа
Хизер Науэрт, передает RT.
«
США
призывают
Россию
отвести силы на места, где они находились до вторжения», — отметила она.
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