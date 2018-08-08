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США призвали Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
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США призвали Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: Lenta.ru
Вашингтон призвал Москву переместить войска из Южной Осетии и Абхазии на позиции до событий 2008 года. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, передает RT.
«США призывают Россию отвести силы на места, где они находились до вторжения», — отметила она.
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