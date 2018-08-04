ВСУ обстреляли ЛНР четыре раза за сутки

В ЛНР сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за прошедшие сутки. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства республики.

«Обстрелам подверглись районы посёлка Красный Яр в пригороде Луганска и сёл Желобок, Пришиб и Калиновка», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, огонь вёлся из 120-мм миномётов, станковых противотанковых гранатомётов, подствольных гранатомётов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Ранее в ЛНР заявили, что инструкторы НАТО готовят Киев к наступлению в Донбассе.

В начале марта, как передавало ФАН, в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о мощном взрыве в районе линии соприкосновения в регионе.