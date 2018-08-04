Экс-министр обороны Украины заявил о причастности властей страны к нападениям на активистов

Бывший министр Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинские власти «стоят за нападениями и убийствами» активистов в стране.

«Нападения и убийства активистов в Украине — это не просто бессилие власти, потому что власть за этим всем стоит», — сказал Гриценко.

Экс-министр заявил, что режим президента Украины Петра Порошенко «уже далеко обошёл бандитский режим (бывшего президента Украины Виктора) Януковича».

Он утверждает, что «такой системной масштабной работы» по давлению на журналистов, оппозицию и активистов в стране раньше «никогда не было».

Ранее в Национальном союзе журналистов Украины сообщили о нападениях силовиков на сотрудников СМИ.