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На Украине зафиксировано восемь случаев нападений на журналистов в июле
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На Украине зафиксировано восемь случаев нападений на журналистов в июле 

RT на русском 1 час назад
Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) сообщил, что в июле зафиксировано восемь случаев нападения на работников СМИ.
Как отмечается на сайте НСЖУ, всего с начала года произошло 53 случая нападения на журналистов в стране.
«Нападения произошли в Киеве и области, в Днепропетровской и Черниговской областях, в Одессе и Херсоне. Об избиении мужчины сотрудниками СБУ (Служба безопасности Украины) заявляет также жена турецкого журналиста Юсуфа Инана, которого силой депортировали из Николаева в Турцию», — отмечает НСЖУ.
RT на русском: последние новости
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