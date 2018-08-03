На Украине зафиксировано восемь случаев нападений на журналистов в июле

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) сообщил, что в июле зафиксировано восемь случаев нападения на работников СМИ. Как отмечается на сайте НСЖУ, всего с начала года произошло 53 случая нападения на журналистов в стране. «Нападения произошли в Киеве и области, в Днепропетровской и Черниговской областях, в Одессе и Херсоне . Об избиении мужчины сотрудниками СБУ (Служба безопасности Украины) заявляет также жена турецкого журналиста Юсуфа Инана, которого силой депортировали из Николаева в Турцию », — отмечает НСЖУ.