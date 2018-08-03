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Президент Южной Кореи поручил реорганизовать военную контрразведку
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Президент Южной Кореи поручил реорганизовать военную контрразведку 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент Южной Кореи поручил реорганизовать военную контрразведку на фоне скандала с вмешательством военных в политические процессы — администрация
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