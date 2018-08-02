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США поставят на Украину боевые катера
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США поставят на Украину боевые катера 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Об этом рассказал посол Украины в США Валерий Чалый. Дипломат дал интервью журналистам.
Киев ожидает от своих заокеанских партнеров новых поставок вооружения. В частности боевых катеров. По словам дипломата это должно усилить украинские позиции в мире и контролю морского пространства, сообщил Чалый в интервью «Укринформ». Посол рассчитывает, что это будут прямые поставки, без участия посредников.
Ранее стало известно, что Оборонное ведомство США выделило более 300 миллионов долларов на производство переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Они предназначались для таких стран как Украина, Литва, Турция, Эстония, Австралия и Тайвань. Часть комплексов Киев уже поучил.
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