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США ввели санкции против двух турецких министров
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США ввели санкции против двух турецких министров 

РИА Новости 1 августа 2018
США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ МИНИСТРА ЮСТИЦИИ И МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ТУРЦИИ ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ ВОКРУГ ПАСТОРА БРАНСОНА — БЕЛЫЙ ДОМ
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