Посол Украины: Вашингтон намерен поставить Киеву боевые катера

США Посол Украины Валерий Чалый в ходе беседы с «Укринформ» рассказал о намерении Вашингтона поставить Киеву боевые катера для усиления украинских позиций в море.

«В плане получения вооружений мы открываем новые страницы. Например, активно готовится отправка боевых катеров на Украину, потому что у нас есть много вопросов по контролю морского пространства. Это будут прямые поставки, без посредников», — уточнил он.