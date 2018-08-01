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США ввели санкции против двух турецких министров
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США ввели санкции против двух турецких министров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Парламентская газета
США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ МИНИСТРА ЮСТИЦИИ И МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ТУРЦИИ ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ ВОКРУГ ПАСТОРА БРАНСОНА — БЕЛЫЙ ДОМ
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