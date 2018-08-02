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Рублю предрекли обвал из-за США
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Рублю предрекли обвал из-за США 

Авторадио 37 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Курс доллара может взлететь как минимум до 73 рублей в случае введения Соединенными Штатами санкций против российского госдолга. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитический отчет Citigroup. Как говорится в исследовании, на такой шаг Вашингтон может пойти в случае «худшего сценария», при котором иностранцам, в частности, запретят покупать облигации федерального займа. В этом случае курс рубля рухнет на 15 процентов. При этом введение санкций лишь в отношении новых выпусков облигаций приведет к ослаблению рубля примерно на 5 процентов — до 65-66 рублей за доллар, указывают аналитики.
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