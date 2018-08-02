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Эксперт прокомментировал опасения о влиянии санкций США на курс рубля
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Эксперт прокомментировал опасения о влиянии санкций США на курс рубля 

Пятый канал 4 часа назад
Фото: Пятый канал
Президент Фонда экономических исследований Михаил Хазин прокомментировал опасения аналитиков, связанные с возможным введением американских санкций против госдолга России.
Так, издание Bloomberg сегодня сообщило о том, что эксперты рассмотрели «худший сценарий», при котором Вашингтон запретит иностранным инвесторам покупать российские облигации федерального займа. Они уверены, что в таком случае курс рубля может снизиться на 15%.
Однако Хазин считает, что эти опасения явно преувеличены — инвесторам никто не может помешать использовать посредников.
— Думаю, что эта тема вброшена, потому что очень сильно заинтересована либеральная элитная группировка, которая контролирует сегодня финансово-экономическую политику, в том, чтобы ее не отстранили от этого. По этой причине они максимальным образом пугают, какие могут быть негативные последствия, если их отстранят, — отметил экономист.
Поэтому к подобным беседам нужно относиться с осторожностью, заключил Хазин.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что конгресс США намерен ужесточить антироссийские санкции до выборов.
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