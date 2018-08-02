Эксперт прокомментировал опасения о влиянии санкций США на курс рубля

Президент Фонда экономических исследований Михаил Хазин прокомментировал опасения аналитиков, связанные с возможным введением американских санкций против госдолга России

Так, издание Bloomberg сегодня сообщило о том, что эксперты рассмотрели «худший сценарий», при котором Вашингтон запретит иностранным инвесторам покупать российские облигации федерального займа. Они уверены, что в таком случае курс рубля может снизиться на 15%.

Однако Хазин считает, что эти опасения явно преувеличены — инвесторам никто не может помешать использовать посредников.

— Думаю, что эта тема вброшена, потому что очень сильно заинтересована либеральная элитная группировка, которая контролирует сегодня финансово-экономическую политику, в том, чтобы ее не отстранили от этого. По этой причине они максимальным образом пугают, какие могут быть негативные последствия, если их отстранят, — отметил экономист.

Поэтому к подобным беседам нужно относиться с осторожностью, заключил Хазин.