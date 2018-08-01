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Главные события ночи с 31 июля на 1 августа
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Главные события ночи с 31 июля на 1 августа 

Вечерняя Москва 59 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Происшествие в Мексике, заявление президента США Дональда Трампа, связанное с Ираном и уничтожение межконтинентальной ракеты.
В Мексике произошло падение самолета компании «Aeromexico». В результате инцидента с самолетом «Embraer 190», который выполнял рейс Дуранго-Мехико, никто не погиб. Всем пострадавшим предоставлена медицинская помощь, организованы следственные действия.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени может состояться диалог между Вашингтоном и Тегераном. Несмотря на это, американского главу устроит ситуация, если не будет переговоров и контактов с Ираном.
Американским военным пришлось уничтожить над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. По одной из версий, такое решение было принято ВВС США в результате сбоя. Окончательная причина уничтожения ракеты неизвестна
Вечерняя Москва: последние новости
Дональд Трамп заявил, что страны Евросоюза будут открыты для торговли с США Годовой темп прироста ВВП России увеличился после проведения ЧМ-2018 Турция не поддержит санкции США против Ирана
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