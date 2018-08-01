Главные события ночи с 31 июля на 1 августа

В Мексике произошло падение самолета компании «Aeromexico». В результате инцидента с самолетом «Embraer 190», который выполнял рейс Дуранго-Мехико, никто не погиб. Всем пострадавшим предоставлена медицинская помощь, организованы следственные действия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени может состояться диалог между Вашингтоном и Тегераном . Несмотря на это, американского главу устроит ситуация, если не будет переговоров и контактов с Ираном.

Американским военным пришлось уничтожить над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. По одной из версий, такое решение было принято ВВС США в результате сбоя. Окончательная причина уничтожения ракеты неизвестна