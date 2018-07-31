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Израиль помог вывезти боевиков с Голанских высот, заявил постпред Сирии
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Израиль помог вывезти боевиков с Голанских высот, заявил постпред Сирии
РИА Новости
1 час назад
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РИА НОВОСТИ
: ПОСТПРЕД
СИРИИ
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ООН
ЗАЯВИЛ, ЧТО
ИЗРАИЛЬ
ПОМОГ ВЫВЕЗТИ СИРИЙСКИХ БОЕВИКОВ С ГОЛАНСКИХ ВЫСОТ В РЯД СТРАН, В ТОМ ЧИСЛЕ В
США
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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