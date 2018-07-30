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Киссинджер сделал Трампу необычное предложение по РФ
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Киссинджер предлагал Трампу союз с Россией против Китая — СМИ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Ron Sachs/dpa/Globallookpress
Эту же идею бывший госсекретарь обсуждал с Джаредом Кушнером — советником и зятем Трампа.
Экс-глава Госдепартамента США Генри Киссинджер говорил американскому лидеру Дональду Трампу о необходимости сотрудничества с РФ ради сдерживания Китая.
Как сообщает Daily Beast, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, бывший госсекретарь США, который разработал тактику установки дипломатических отношений с КНР ради изоляции Советского Союза, во время встреч с Дональдом Трампом предлагал ему практически противоположный вариант. Согласно предложенной стратегии, США было необходимо более тесно сотрудничать с РФ и другими государствами региона с целью ограничить растущую мощь и влияние Китая.
Издание отмечает, что беседы между политиками проходили в период передачи президентской власти в США.
В материале говорится, что эту же идею Киссинджер обсуждал с Джаредом Кушнером — советником и зятем Трампа. Подчеркивается, что инициативу бывшего госсекретаря США поддержали в администрации американского президента.
Также предложение Киссинджера одобрили представители Госдепартамента, Пентагона и Совета национальной безопасности, однако дело осложнилось отношениями президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Напомним, что сам Трамп говорил о необходимости объединения усилий с РФ для сдерживания КНР еще летом 2016 года, когда он являлся кандидатом в президенты США. Отвечая на вопрос о будущем российско-американских отношений, который ему задала гражданка РФ Мария Бутина, обвиняемая сейчас американскими властями в «шпионаже», Дональд Трамп сообщил, что нельзя допустить дружбы между Москвой и Пекином.
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