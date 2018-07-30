Киссинджер сделал Трампу необычное предложение по РФ

Киссинджер предлагал Трампу союз с Россией против Китая — СМИ

Эту же идею бывший госсекретарь обсуждал с Джаредом Кушнером — советником и зятем Трампа

Как сообщает Daily Beast, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, бывший госсекретарь США , который разработал тактику установки дипломатических отношений с КНР ради изоляции Советского Союза, во время встреч с Дональдом Трампом предлагал ему практически противоположный вариант. Согласно предложенной стратегии, США было необходимо более тесно сотрудничать с РФ и другими государствами региона с целью ограничить растущую мощь и влияние Китая.

Издание отмечает, что беседы между политиками проходили в период передачи президентской власти в США.

В материале говорится, что эту же идею Киссинджер обсуждал с Джаредом Кушнером — советником и зятем Трампа. Подчеркивается, что инициативу бывшего госсекретаря США поддержали в администрации американского президента.

Также предложение Киссинджера одобрили представители Госдепартамента, Пентагона и Совета национальной безопасности, однако дело осложнилось отношениями президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным