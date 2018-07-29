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Возмутившему Сеть Порошенко преподали урок истории
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Князь Владимир выступал за безвиз. В Сети преподали Порошенко урок истории 

РИА Новости 2 часа назад
Пользователи твиттера высмеяли слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего Крещение Руси "европейским выбором" князя Владимира.
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"Столько выпить и не то еще увидишь", — написал @rusanov_alex.
"С утра выпил, весь день европеец", — присоединился @balbesural.
Некоторые пользователи поддержали взгляд украинского президента на историю и напомнили ему некоторые "исторические" факты.
"Ага, а еще князь Владимир выступал за безвиз" — рассказал @RoundSquare8.
"На Совете Европы выбрали князя Владимира крестить Украину", — сыронизировал @obrat00.
"А еще они (украинцы. — Прим.ред.) самые древние люди на планете, копатели морей, строители пирамид, летатели на луну", — подвел итог @Banzai_RU.
Петр Порошенко не раз порывался восстановить "историческую справедливость". Ранее он назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". Также украинский президент выступал с заявлениями о том, что "Русская правда" была "одним из древнейших документов правосудия на Украине", обвинял Россию в попытке "похитить" Анну Ярославну и называл работы художника Ивана Айвазовского "украинским наследием".
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