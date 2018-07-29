США обвинили Китай в развале системы торговых отношений

Сложившаяся международная система торговых отношений перестала работать, ответственность за это лежит на Китае , заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Советник американского лидера сказал, что поддерживает введение пошлин, если для них «имеются хорошие основания, как в случае с Китаем».

«Китай играет не по правилам, и система торговли сломана в большой степени благодаря ему», — подчеркнул он.