США обвинили Китай в развале системы торговых отношений 

Сложившаяся международная система торговых отношений перестала работать, ответственность за это лежит на Китае, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
В интервью CNN он заявил, что американскому президенту Дональду Трампу досталась «полностью сломанная международная система торговли», которую он пытается исправить, передает ТАСС.
Советник американского лидера сказал, что поддерживает введение пошлин, если для них «имеются хорошие основания, как в случае с Китаем».
«Китай играет не по правилам, и система торговли сломана в большой степени благодаря ему», — подчеркнул он.
Ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты на протяжении многих лет ведут торговую войну, однако начали выигрывать ее лишь в последние 1,5 года.