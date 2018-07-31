СМИ: очередные выборы президента Грузии пройдут 28 октября

ТБИЛИСИ , 31 июля. / ТАСС /. Очередные выборы президента Грузии пройдут 28 октября 2018 года. Об этом сообщило во вторник Общественное телевидение страны со ссылкой на источники в администрациях президента и правительства республики.

Отмечается, что «в ходе консультаций между администрациями президента и правительства Грузии практически достигнуто соглашение о том, что датой проведения очередных выборов президента будет названо 28 октября текущего года». Ожидается, что в ближайшие дни президент Георгий Маргвелашвили официально объявит день 28 октября датой проведения выборов.

27 июля местные СМИ и представители властей сообщали, что президент Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе начали консультации о конкретной дате назначения предстоящих выборов.

По конституции, дату очередных выборов действующий президент должен объявить по согласованию с премьер-министром не позднее чем за 60 дней до их проведения. Президент Грузии в текущем году будет избираться всеобщим прямыми голосованием на шесть лет. Один и тот же человек не может занимать этот пост более двух сроков подряд. В соответствии с редакцией конституции Грузии, принятой в октябре 2010 года, полномочия президента сокращены в пользу парламента и премьер-министра.