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СМИ: очередные выборы президента Грузии пройдут 28 октября
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СМИ: очередные выборы президента Грузии пройдут 28 октября 

ТАСС 1 час назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
ТБИЛИСИ, 31 июля. /ТАСС/. Очередные выборы президента Грузии пройдут 28 октября 2018 года. Об этом сообщило во вторник Общественное телевидение страны со ссылкой на источники в администрациях президента и правительства республики.
Отмечается, что «в ходе консультаций между администрациями президента и правительства Грузии практически достигнуто соглашение о том, что датой проведения очередных выборов президента будет названо 28 октября текущего года». Ожидается, что в ближайшие дни президент Георгий Маргвелашвили официально объявит день 28 октября датой проведения выборов.
27 июля местные СМИ и представители властей сообщали, что президент Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе начали консультации о конкретной дате назначения предстоящих выборов.
По конституции, дату очередных выборов действующий президент должен объявить по согласованию с премьер-министром не позднее чем за 60 дней до их проведения. Президент Грузии в текущем году будет избираться всеобщим прямыми голосованием на шесть лет. Один и тот же человек не может занимать этот пост более двух сроков подряд. В соответствии с редакцией конституции Грузии, принятой в октябре 2010 года, полномочия президента сокращены в пользу парламента и премьер-министра.
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