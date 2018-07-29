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Турция не намерена отказываться от иранского газа из-за позиции США
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Турция не намерена отказываться от иранского газа из-за позиции США 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Анкара не откажется от импорта иранского газа из-за намерения Вашингтона ввести новые санкции против Тегерана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Я говорил Обаме, и повторил Трампу, что Турция закупает у Ирана газ. Если остановить эти поставки, кто предоставит «голубое топливо» Турции?" — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.
Эрдоган также отметил, что Соединенные Штаты могут потерять надежного союзника в лице Турции.
В мае Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого в 2015 году «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия). Кроме того, американский лидер пообещал восстановить санкции против Тегерана и других стран, ведущих бизнес с Ираном.
США также предостерегли другие страны от обхода санкций против Ирана. В пятницу сенаторы от республиканской партии отправили письма в посольства Германии, Франции и Великобритании, предупредив о возможных последствиях попытки уклониться от выполнения антииранских ограничений.
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