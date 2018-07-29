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Эрдоган: Турция не планирует отказываться от иранского газа из-за позиции США
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Эрдоган: Турция не планирует отказываться от иранского газа из-за позиции США 

ТАСС 46 минут назад
Фото: Вести.Ru
АНКАРА, 29 июля. /ТАСС/. Турция не намерена отказываться от поставок газа из Ирана из-за намерения Вашингтона вновь ввести санкции против Тегерана. Об этом, как сообщает телеканал CNN Turk, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Я раньше говорил [экс-президенту США Бараку] Обаме: «извините, но мы закупаем газ у Ирана». Где еще мне его приобретать, если не у Ирана? Мои граждане без него замерзнут зимой, и что мне с этим тогда делать? Эти же самые слова я передал и [главе Белого дома Дональду] Трампу", — отметил президент.
Эрдоган 25 июля подтвердил, что его страна не будет принимать участие в введении санкций против Ирана. По его словам, желание США разорвать «стратегические отношения [Турции с Ираном] противоречат пониманию о свободе». Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявил, что Анкара не намерена принимать какое-либо участие в исполнении возможных американских санкций против Ирана. Чавушоглу также напомнил, что республика «не одобряет возобновление санкций США против Ирана».
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