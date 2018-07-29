Американские сенаторы пригрозили европейским странам последствиями за несоблюдение санкций 

Американские сенаторы‐республиканцы направили письма в посольства Германии, Франции и Великобритании в Соединенных Штатах с предостережением относительно намерений этих стран обойти санкции США против Ирана. Об этом сообщил портал t‐online.de.
В письмах парламентарии Тед Круз, Марко Рубио, Том Коттон написали, что американские санкции — это не просто правительственное постановление, «многие из них возникли из принятых конгрессом федеральных законов».
«Мы пишем, чтобы призвать вас соблюдать все американские санкции, а также подчеркнуть, что наше особенное беспокойство вызовут ваши попытки уклониться от американских законов или подорвать их», — отметили они.
Сенаторы также написали, что ограничительные меры — обдуманная и долгосрочная политика США и попытки их обхода со стороны европейских стран повлекут за собой последствия и любая попытка уклониться от санкций или подорвать их могут привести к действиям со стороны конгресса в сотрудничестве с правительством США.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана.