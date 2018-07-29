Ещё
Американские сенаторы пригрозили европейским странам последствиями за несоблюдение санкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американские сенаторы пригрозили европейским странам последствиями за несоблюдение санкций 

360tv.ru 20 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Американские сенаторы‐республиканцы направили письма в посольства Германии, Франции и Великобритании в Соединенных Штатах с предостережением относительно намерений этих стран обойти санкции США против Ирана. Об этом сообщил портал t‐online.de.
В письмах парламентарии Тед Круз, Марко Рубио, Том Коттон написали, что американские санкции — это не просто правительственное постановление, «многие из них возникли из принятых конгрессом федеральных законов».
«Мы пишем, чтобы призвать вас соблюдать все американские санкции, а также подчеркнуть, что наше особенное беспокойство вызовут ваши попытки уклониться от американских законов или подорвать их», — отметили они.
Сенаторы также написали, что ограничительные меры — обдуманная и долгосрочная политика США и попытки их обхода со стороны европейских стран повлекут за собой последствия и любая попытка уклониться от санкций или подорвать их могут привести к действиям со стороны конгресса в сотрудничестве с правительством США.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана.
360tv.ru: последние новости
Эксперт: Вашингтон откатился на позиции времен Обамы из‐за отмены пошлин с ЕС Предстоящие промежуточные выборы в США станут самыми дорогими в истории Трамп пригрозил Amazon антимонопольным расследованием
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»425
У Кобзона заподозрили метастазы40
В Австралии провоцируют США на «Третью мировую войну»45
В США объяснили создание из России врага73
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»238
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
00:49
В США объяснили создание из России врага
В мире
03:48
«Обманывают откровенно и цинично»
В мире Статьи
03:25
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»
Армия
02:03
На полигоне Алабино проходит«Танковый биатлон»
Армия
30:01
С кондачка не решается: БРИКС решила быть острожной
В мире
00:31
А был ли «Новичок»: в бундестаге не верят в «дело Скрипалей»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение