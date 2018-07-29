Германии предложили обзавестись ядерным оружием из-за политики Трампа

Известный немецкий политолог Кристиан Хакке заявил, что Германии в связи с политикой президента США Дональда Трампа нужно иметь в своем арсенале атомное оружие.

В своей статье в Welt am Sonntag Хакке пишет, что Германия впервые с 1949 года не находится под защитой «ядерного зонтика» США, передает ТАСС

«Принцип «Америка прежде всего» привел к тому, что союзники неожиданно стали балластом. Поскольку президент Трамп топчет ногами основные ценности и интересы Запада, США утрачивают роль главной державы Запада», — пишет Хакке.

Дипломатию Трампа он называет «популистской», а гарантии США по «устрашению» потенциальных противников все менее заслуживающими доверия.

«На сегодняшний день Германия в случае возникновения экстремальной ситуации беззащитна», — утверждает Хакке.

В связи с этим он призывает Берлин «мыслить и действовать с прицелом на будущее», чтобы «отпугнуть любого потенциального агрессора посредством ядерного оружия».