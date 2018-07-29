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Германии предложили обзавестись ядерным оружием из-за политики Трампа
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Германии предложили обзавестись ядерным оружием из-за политики Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Известный немецкий политолог Кристиан Хакке заявил, что Германии в связи с политикой президента США Дональда Трампа нужно иметь в своем арсенале атомное оружие.
В своей статье в Welt am Sonntag Хакке пишет, что Германия впервые с 1949 года не находится под защитой «ядерного зонтика» США, передает ТАСС.
«Принцип «Америка прежде всего» привел к тому, что союзники неожиданно стали балластом. Поскольку президент Трамп топчет ногами основные ценности и интересы Запада, США утрачивают роль главной державы Запада», — пишет Хакке.
Дипломатию Трампа он называет «популистской», а гарантии США по «устрашению» потенциальных противников все менее заслуживающими доверия.
«На сегодняшний день Германия в случае возникновения экстремальной ситуации беззащитна», — утверждает Хакке.
В связи с этим он призывает Берлин «мыслить и действовать с прицелом на будущее», чтобы «отпугнуть любого потенциального агрессора посредством ядерного оружия».
Ранее на этой неделе немецкие СМИ уже отмечали, что при президенте Дональде Трампе США перестали быть надежным партнером для Европы и в области экономики, и в вопросе политической безопасности, и призывали ЕС задуматься о собственном ядерном потенциале.
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